Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin sosyal medya hesabında aşırı makyajla tanımadığı erkeklerle video paylaşmasını, evlilik birliğini temelinden sarsan davranış olarak değerlendirip boşanma sebebi saydı.



Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya kullanımının evlilik birliği üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Daire, bir eşin TikTok hesabında aşırı makyajla, tanımadığı erkeklerle birlikte video çekip yayınlamasını "evlilik birliğini temelinden sarsan davranış" olarak değerlendirerek boşanma sebebi sayılabileceğine hükmetti. (E: 2023/9834, K: 2024/7134) sayılı kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde düzenlenen "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ilkesine atıf yapıldı. Daire, sosyal medya paylaşımlarının eşin saygınlığını, güven duygusunu ve sadakat yükümlülüğünü zedeleyebileceğine dikkat çekti.

Boşanma kararı için haklı sebep



Yargıtay'a göre, eşlerden birinin sosyal medya platformlarında üçüncü kişilerle aşırı samimi veya uygunsuz içerik paylaşması "sadakat yükümlülüğünün ihlali" olarak değerlendirilebilir. Bu tür davranışların, evlilik birliğini sürdürmeyi diğer eş açısından çekilmez hale getirmesi durumunda boşanma kararı için haklı sebep teşkil edeceği belirtildi. Kararda, teknoloji çağında özel hayat ile kamusal alan arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği, bu durumun aile ilişkilerine doğrudan yansıdığı vurgulandı. Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarının artık sadece kişisel ifade aracı değil, aynı zamanda hukuki sonuçlar doğurabilecek bir davranış biçimi haline geldiğine işaret etti.



Yüksek Mahkeme'nin bu kararı, sosyal medya kullanımının yalnızca etik değil, aynı zamanda hukuki sorumluluk da doğurabileceğini ortaya koydu.

"Mahkemeler artık dijital içerikleri delil olarak daha sık dikkate alıyor"



Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin sosyal medya paylaşımlarını boşanma sebebi sayan kararına ilişkin yaptığı açıklamada, dijital platformlarda yapılan paylaşımların artık mahkemelerde delil olarak kabul edildiğini vurguladı. Tekışık, "Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte, sosyal medya artık sadece bir paylaşım alanı değil, boşanma davalarında somut kanıt niteliği taşıyan bir unsur haline geldi. Eşin aşırı makyajla ya da uygunsuz şekilde paylaştığı videolar, sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilebiliyor" dedi.



Avukat Tekışık, kararın aile hukukunda yeni bir dönemi başlattığını belirterek, "Mahkemeler artık dijital içerikleri delil olarak daha sık dikkate alıyor. Bu da bireylerin çevrim içi davranışlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.