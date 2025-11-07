MEB, 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi yayımlandı. Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.
Takvimde; Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, izleme araştırmaları ile birlikte e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarihlerine de yer verilmiştir.
2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimine ulaşmak için tıklayınız.