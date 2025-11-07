'Fal, büyü dolandırıcılığı' operasyonunda 55 şüpheliye tutuklama talebi

Daha sonra 23 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 85'e yükselmişti.

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirleyen ekipler, 4 Kasım'da İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakalamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma yapmış, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etmişti.

Şüphelilerin kurdukları sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtikleri 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duyguları istismar edilerek dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

