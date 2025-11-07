Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Müşterilerin seçtiği ürünleri değiştiren engelli pazarcıya soruşturma

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki pazarda müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı ürünleri koyan engelli pazarcı hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 16:39, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 16:39
Müşterilerin seçtiği ürünleri değiştiren engelli pazarcıya soruşturma

Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz hafta Bahçelievler Yenibosna Cuma Pazarı'nda engelli bir pazarcının, müşterilerin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı farklı ürünleri verdiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Kısa sürede milyonlara ulaşan görüntüler büyük tepki toplarken, Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan incelemede, vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen pazarcının tezgahı 1 hafta süreyle kapatıldı ve satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandı. Bu hafta ise zabıta ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgahına, "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır" ifadelerin yer aldığı bir pankart astı.

Pazarcı hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı

Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılık dosyasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi kapsamında 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Vatandaş esnafa tepki gösterdi, belediyenin uygulamasından memnuniyetini dile getirdi

Pazarda alışveriş yapan vatandaş ve pazar esnafı hem duruma tepki gösterdi hem de belediyenin denetimlerinden memnun olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Zafer Pazarcı, "Esnafın hepsi bir değil, beş parmağın beşi bir değil. Esnafımızın geneli dürüst. Bu tür kişiler tüm pazarcıların itibarını zedeliyor. Üç kuruş eksiğine de satabilirdi, yaptığını doğru bulmuyorum. Belediyenin denetimleri yeterli, sonuçta herkesi 24 saat takip edemez. Esnafla belediye adeta aile gibi olmuş zaten" dedi.

Bahçelievler Belediyesi'nin zabıta denetimlerinin çok iyi olduğunu ve memnun olduklarını söyleyen Yeliz Çetinkaya ise, "Pazara özellikle market yerine onları desteklemek için geliyoruz ama böyle bir olay çok üzücü. Üstelik bunu bir engelli vatandaşın yapması daha da düşündürücü" diye konuştu. Mustafa Uslu, "Bu tamamen vatandaşı kandırmak. Ben de bir kere alışveriş yapmıştım, söylediği fiyatla davranışı birbirini tutmadı. Vatandaş parasını veriyor, kandırılmak istemiyor" diye konuştu.

Cezai uygulamanın bu tür davranışların önüne geçebileceğini söyleyen Ayşegül Çiçek ise, "Biz bu tür durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Eksik ya da çürük ürün koyanlar oluyor. Bu yapılan çok ayıp. Belediyemiz ceza yazmış, ellerine sağlık. Her yönden memnunuz, çok iyi çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Bahadır: "Vatandaşın hakkını korumak bizim görevimiz"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazar yerleri, vatandaşımızın güvenle alışveriş yapacağı alanlardır. Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim görevimiz hem dürüst esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın hakkını savunmaktır. Bahçelievler'de kimse vatandaşın emeğiyle, alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez" şeklinde konuştu.

