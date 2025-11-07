Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TOGEM-DER arasında okullarda kütüphane kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Bakan Yusuf Tekin, okuma kültürünü geliştirmek için sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini belirterek, kurulacak kütüphaneler için iki önemli şartı dile getirdi: "Bağış kitap, insanların evlerde atmaya kıyamadığı kitapları koyacaksanız kütüphane yapmayın" ve "Sınavlara hazırlık materyalleriyle dolu olmasın." Bakan, kütüphanelerin çocukların okuma kültürü kazanacağı ve "toplumun temel değerleriyle barışık yetişebileceği" kitaplardan oluşmasını istediklerini söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 18:05, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 18:06
Yazdır
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) arasında okullarda kütüphane kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni Ümraniye Can Gür İlkokulu'nda düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Muratı Mücahit Yentür, TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ VAR'

Burada konuşan Bakan Tekin, "Bu sürecin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmen arkadaşlarımızın ve idarecilerimizin , ailelerimizin yapması gereken şeyler var, hayırseverlerimizin yapması gereken şeyler var, sivil toplum örgütlerimizden beklentilerimiz ve yapması gereken şeyler var. TOGEMDER'e ve TOGEMDER ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çağrımıza, yani 'Gelin aynı hedeflere yönelelim, gelin bu ülkenin çocukları için aynı şeyleri yapalım, gelin bu ülkenin çocukları için fedakarlık yapan öğretmenlere hep beraber destek olalım, gelin bu ülkenin geleceğini hep beraber kurtaralım' çağrımıza icabet eden sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olarak TOGEMDER'e ve onun çok değerli başkanı Mihrimah Belma Sekmen ablama diyelim, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biz tabii okullarımızda bu tür ortamları artırmak istiyoruz. Kendileriyle konuşurken de iki tane şartımın olduğunu söylemiştim. Bir tanesi, okullarımızda maalesef, kütüphanelerimizi gezdiğimizde evlerimizde fazla bulduğumuz kitapları böyle bir depo gibi okul kütüphanelerine bağışlıyoruz. Ben TOGEMDER'den şunu istemiştim 'Bağış kitap, insanların evlerde atmaya kıyamadığı kitapları koyacaksanız kütüphane yapmayın bize, istemiyoruz' dedim. Onlardan birinci talebimiz buydu. Çünkü okullarımızdaki kütüphanelerde bu tür şeyleri görüyorum ve üzülüyorum, çok doğru bulmuyorum. İkincisi de, yine okul kütüphanelerimiz çok yoğun bir şekilde sınavlara hazırlık materyalleriyle dolu. Onu da istemiyorum. Bu kütüphaneler çocuklarımızın, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için, okuduklarını daha iyi anlayabilmeleri için, okuma kültürü kazanabilmeleri için, içinde yaşadıkları toplumun temel değerleriyle barışık bir şekilde yetişebilmeleri için, kendilerini geliştirecek kitaplardan oluşan bir kütüphane arzu ediyoruz. Bu kütüphanenin de bu şekilde olmasını istiyoruz. Bu kütüphanemizin ve bunun gibi TOGEMDER'in yapacağı daha onlarca kütüphanenin ülkemize, çocuklarımıza, eğitim sistemimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'İLK ETAPTA 9 OKUL İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "Tüm projelere, bağışçılarımızın bize emanet ettiklerini, yerine ulaştırmanın bilinciyle, bir ödev duygusuyla sürdürüyoruz. Bu projeler arasında, etkileri itibarıyla en kalıcı, en sürdürülebilir olanlar ise şüphesiz eğitim alanında yaptıklarımızdır. Bir fatura ödemesi desteğiyle, bir ailenin bir ay boyunca yuvasını ısıtabiliyoruz. Ama bir eğitim projesiyle, aynı ailenin çocuğuna bir ömürlük fayda sağlayabiliyoruz. Bu bilinçle tasarladığımız Kütüphane Projesi'nin, bu çalışmaların en anlamlı halkalarından biri olacağına inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli işbirliğiyle yürüttüğümüz bu proje kapsamında, öncelikle İstanbul genelinde, toplam 49 okulda, modern, öğrencilerin kullanımına uygun kütüphaneler kurmayı hedefliyoruz. Bu okullar, yeni dönemde inşaatı tamamlanmış, depreme dayanıklı ve kütüphane olabilecek salon ve sınıfları mevcut olan okullarımızdır. İlk etapta 9 okul için hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, çocuklarımızın ders harici zamanlarında nefes alabilecekleri, merak ettikleri, araştırabilecekleri konuların olduğu, okuyacakları kitaplarla hayal güçlerini geliştirebilecekleri yeni alanlar inşa ediyoruz. Bu kütüphaneler sadece birer okuma salonu değil, çocuklarımızın düşünebilmeyi, sorgulamayı, üretmeyi öğrenebilecekleri yaşam alanları olacaktır. Değerli misafirler, bu projeyi ve diğer tüm çalışmalarımızı, onursal başkanımız Sayın Emine Erdoğan'ın gelecek nesillere verdiği önemin, güçlü bir koordinasyonun, inançlı bir ekibin ve ortak bir hedefin ürünüdür. Proje hazırlıkları süresince, yüklenici firmamızla teknik detayları titizlikle çalıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli personeliyle yaptığımız istişarelerle, uygulama adımlarını netleştirdik ve bugün bu birlikteliği bir protokolle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Törenin ardından Bakan Tekin, öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber