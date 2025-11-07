Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) arasında okullarda kütüphane kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni Ümraniye Can Gür İlkokulu'nda düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Muratı Mücahit Yentür, TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ VAR'

Burada konuşan Bakan Tekin, "Bu sürecin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmen arkadaşlarımızın ve idarecilerimizin , ailelerimizin yapması gereken şeyler var, hayırseverlerimizin yapması gereken şeyler var, sivil toplum örgütlerimizden beklentilerimiz ve yapması gereken şeyler var. TOGEMDER'e ve TOGEMDER ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çağrımıza, yani 'Gelin aynı hedeflere yönelelim, gelin bu ülkenin çocukları için aynı şeyleri yapalım, gelin bu ülkenin çocukları için fedakarlık yapan öğretmenlere hep beraber destek olalım, gelin bu ülkenin geleceğini hep beraber kurtaralım' çağrımıza icabet eden sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olarak TOGEMDER'e ve onun çok değerli başkanı Mihrimah Belma Sekmen ablama diyelim, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biz tabii okullarımızda bu tür ortamları artırmak istiyoruz. Kendileriyle konuşurken de iki tane şartımın olduğunu söylemiştim. Bir tanesi, okullarımızda maalesef, kütüphanelerimizi gezdiğimizde evlerimizde fazla bulduğumuz kitapları böyle bir depo gibi okul kütüphanelerine bağışlıyoruz. Ben TOGEMDER'den şunu istemiştim 'Bağış kitap, insanların evlerde atmaya kıyamadığı kitapları koyacaksanız kütüphane yapmayın bize, istemiyoruz' dedim. Onlardan birinci talebimiz buydu. Çünkü okullarımızdaki kütüphanelerde bu tür şeyleri görüyorum ve üzülüyorum, çok doğru bulmuyorum. İkincisi de, yine okul kütüphanelerimiz çok yoğun bir şekilde sınavlara hazırlık materyalleriyle dolu. Onu da istemiyorum. Bu kütüphaneler çocuklarımızın, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için, okuduklarını daha iyi anlayabilmeleri için, okuma kültürü kazanabilmeleri için, içinde yaşadıkları toplumun temel değerleriyle barışık bir şekilde yetişebilmeleri için, kendilerini geliştirecek kitaplardan oluşan bir kütüphane arzu ediyoruz. Bu kütüphanenin de bu şekilde olmasını istiyoruz. Bu kütüphanemizin ve bunun gibi TOGEMDER'in yapacağı daha onlarca kütüphanenin ülkemize, çocuklarımıza, eğitim sistemimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'İLK ETAPTA 9 OKUL İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "Tüm projelere, bağışçılarımızın bize emanet ettiklerini, yerine ulaştırmanın bilinciyle, bir ödev duygusuyla sürdürüyoruz. Bu projeler arasında, etkileri itibarıyla en kalıcı, en sürdürülebilir olanlar ise şüphesiz eğitim alanında yaptıklarımızdır. Bir fatura ödemesi desteğiyle, bir ailenin bir ay boyunca yuvasını ısıtabiliyoruz. Ama bir eğitim projesiyle, aynı ailenin çocuğuna bir ömürlük fayda sağlayabiliyoruz. Bu bilinçle tasarladığımız Kütüphane Projesi'nin, bu çalışmaların en anlamlı halkalarından biri olacağına inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli işbirliğiyle yürüttüğümüz bu proje kapsamında, öncelikle İstanbul genelinde, toplam 49 okulda, modern, öğrencilerin kullanımına uygun kütüphaneler kurmayı hedefliyoruz. Bu okullar, yeni dönemde inşaatı tamamlanmış, depreme dayanıklı ve kütüphane olabilecek salon ve sınıfları mevcut olan okullarımızdır. İlk etapta 9 okul için hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, çocuklarımızın ders harici zamanlarında nefes alabilecekleri, merak ettikleri, araştırabilecekleri konuların olduğu, okuyacakları kitaplarla hayal güçlerini geliştirebilecekleri yeni alanlar inşa ediyoruz. Bu kütüphaneler sadece birer okuma salonu değil, çocuklarımızın düşünebilmeyi, sorgulamayı, üretmeyi öğrenebilecekleri yaşam alanları olacaktır. Değerli misafirler, bu projeyi ve diğer tüm çalışmalarımızı, onursal başkanımız Sayın Emine Erdoğan'ın gelecek nesillere verdiği önemin, güçlü bir koordinasyonun, inançlı bir ekibin ve ortak bir hedefin ürünüdür. Proje hazırlıkları süresince, yüklenici firmamızla teknik detayları titizlikle çalıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli personeliyle yaptığımız istişarelerle, uygulama adımlarını netleştirdik ve bugün bu birlikteliği bir protokolle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Törenin ardından Bakan Tekin, öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yaptı.