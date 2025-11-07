Ankara'da trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 18:21, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 19:15
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı 06 BTF 846 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.
Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.