Ankara'da trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü

İstanbul CBS'den Netanyahu dahil 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul CBS'den Netanyahu dahil 37 şüpheli hakkında yakalama emri
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 18:21, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 19:15
Yazdır
Ankara'da trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı 06 BTF 846 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.

Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber