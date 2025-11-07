Kocaeli'de otomobil lokanta önündekilere çarptı, 1 kişi öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 18:43, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 18:44
D-130 kara yolunda Gölcük yönüne giden S.D'nin (22) kullandığı 41 BJ 022 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi mevkisinde, yol kenarındaki lokantanın önünde bekleyen Ali Topaloğlu, Samet Sekmen (15), Ali Sekmen (42) ve Recep Cüre (58) ile park halindeki 34 VY 5953 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Cüre'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazada yaralanan Topaloğlu, Samet ve Ali Sekmen, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ali Sekmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.