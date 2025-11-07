Kocaeli'de otomobil lokanta önündekilere çarptı, 1 kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-130 kara yolunda Gölcük yönüne giden S.D'nin (22) kullandığı 41 BJ 022 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi mevkisinde, yol kenarındaki lokantanın önünde bekleyen Ali Topaloğlu, Samet Sekmen (15), Ali Sekmen (42) ve Recep Cüre (58) ile park halindeki 34 VY 5953 plakalı hafif ticari araca çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net