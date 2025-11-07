Doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen hemşire yaralandı
Arkadaş grubuyla Süleymaniye Mahallesi'nin Kop mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan Utku Doğan (25), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Doğan, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan, görev yaptığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.