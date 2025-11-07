İstanbul CBS'den Netanyahu dahil 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 20:22, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 20:22
