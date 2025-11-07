Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Bakan Bayraktar'dan 'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li vekile cevap

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde 'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li vekil Akay'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çünkü doğalgaz kullanıyorlar, gerek yok" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Bakan Bayraktar'la tokalaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Cevdet Akay, "Sayın bakanım halkın mutfağında bu tüp boş maalesef" dedi. Bakan Bayraktar ise, "Çünkü doğalgaz kullanıyorlar, gerek yok" cevabını verdi.

