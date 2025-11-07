Türkiye, üst üste 3. kez UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Özbekistan'da devam eden BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı kapsamında bugün (7 Kasım) düzenlenen seçimlerde, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için seçilmiştir. Ülkemiz, 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstlenecektir. UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine Yürütme Kurulu'ndaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.