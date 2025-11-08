Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 08 Kasım 2025 08:49, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 08:50
Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'ta M.A.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle Osman D. ile tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, M.A.Y. yanında getirdiği tüfekle O.D'ye ateş açtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan O.D, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.