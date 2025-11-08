Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Profesör Ahmet Uysal Atatürk paylaşımını sildi

Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım'da tüm camilerde mevlit okunacağını açıkladı. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Uysal, bu kararı eleştirerek "Atatürk İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken" dedi. Paylaşımı tepki çekince Uysal, gönderisini sildi.

Haber Giriş : 08 Kasım 2025 09:32, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 09:40
Profesör Ahmet Uysal Atatürk paylaşımını sildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyet'in kurucusu için 81 ilde 10 Kasım günü anma programları düzenlenecek.

KOCAELİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE MEVLİT OKUTUCAK

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde mevlit okunacağını açıkladı. Kocaeli Valiliği'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgisi dışında '10 Kasım' kararı aldığı belirtildi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, camilerin politik istismar alanı olmadığını ifade etti. Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, bugüne kadar benzeri görülmeyen bu uygulamanın mevzuata ve teamüllere aykırı olduğunun altını çizdi.
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, şunları söyledi:
"Kocaeli Valiliği tarafından 10 Kasım Anma Programları kapsamında camilerimizde mevlid-i şerif okutulması kararı verilmiştir. İlgili yazıda, din görevlilerinden il merkezindeki tüm camilerde ve 12 ilçenin merkez camilerinde mevlid programı yapılması istenmektedir. Bugüne kadar uygulanmayan böyle bir programa neden ihtiyaç duyulduğu din görevlileri ve Sendikamız tarafından anlaşılamamıştır. Valiliğin, Diyanet İşleri Başkanlığının bilgisi dışında böyle bir karar alması manidardır."

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Müftülüğün bu kararına, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal tepki gösterdi.

"KİMİ MEMNUN ETMEK İÇİN?"

Uysal, Kocaeli Müftülüğü'nün duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?" dedi.

Uysal, mevlidin "Allah rızası için" değil, "eziklik yüzünden olabileceğini" ifade etti.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Akademisyen Uysal'ın sözlerine, sosyal medyada tepki oluştu. Gelen eleştirilerin ardından Prof. Dr. Ahmet Uysal, paylaştığı gönderiyi hesabından sildi.

