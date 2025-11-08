Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı

AFAD verilerine göre Defne ilçesi kent merkezinde yerin 13.22 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.Depremin etkisiyle panik yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde kuaförlük yapan esnaf Cuma Karaahmetli, döner yediği esnada depreme yakalandı. Afiyetle yediği döneri elinden bırakmadan kaçmaya çalışan Karaahmetli'nin gülümseten kaçış anı ve iş yerinde tıraş olan müşterilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Dönerle birlikte bahçe kapısının önüne doğru kaçtım"

Kuaförde sıra beklediği anda depreme yakalan müşteri Hanife Ataşer, depremin ne kadar süreceğini bilmediği için korku içerisinde orta refüje kadar koştuğu anlarsa kameralarda görüldü. Depreme döner yerken yakalanan esnaf Cuma Karaahmetli, kaçarken döneri yemeye devam ettiğini belirterek, "Ben kuaför ve güzellik salonunu işletiyorum. Ben döner siparişi verdim. Dışarıda tek başıma oturuyorum, döneri tam açtım yiyecekken bir sarsıntı yaşandı. Ondan sonra içeridekiler kaçmaya başlayınca ben de dönerle birlikte bahçe kapısının önüne doğru kaçtım. Deprem şiddetliydi, son günlerde olan depremin en şiddetlisiydi. Deprem alttan bir vurdu ve herkes korktuğundan kaçtı. Depremden sonra güvenlik kamerasını izlediğimizde görüntüler, bir yandan üzücü bir yandan da komikti. Karım önümde koşuyordu ama ben kaçarken döner yiyordum ve döneri yiyerek bitirdim" dedi.

Deprem olduğunda çok korktuğundan orta refüje kadar koştuğunu ifade eden Hanife Ataşer, "Deprem esnasında bekleme yerindeki koltukta oturuyordum. Deprem oldukça gürültülüydü. 6 Şubattaki ilk deprem gibi başlangıcıydı ve tedirgin olduk. Korku içerisinde kaldık. Depremin kaç dakika süreceğini bilmediğim ve 6 Şubattaki depremde çok uzun sürmüştü. Zemin katta olduğum için bir an önce kaçarak orta refüje doğru koştum. Depremin ne kadar süreceğini bilmediğim ve yukarıdan su deposu gibi şeyler düşebilirdi. O yüzden kendimi atabildiğim kadar refüje attım. Deprem baya tedirgin ve korkutucuydu" ifadelerini kullandı.