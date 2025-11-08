Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin temel unsurlarından biri olan kadın ve genç istihdamında son bir yılda dikkat çekici bir ivme yakalandı. 18-29 yaş arası kadın sigortalı sayısı bir yılda 70 bini aşkın arttı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Kasım 2025 10:32, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 10:33
Resmi verilere göre 2024 Ağustos döneminde 2 milyon 411 bin 404 olan 18-29 yaş arası kadın sigortalı sayısı, 2025 Ağustos'ta 2 milyon 482 bin 223'e yükseldi. Böylece bir yıllık dönemde 70 bin 819 kişilik artış yaşanırken oran %2,94 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde toplam genç sigortalı sayısı da 6 milyon 618 bin 535'ten 6 milyon 716 bin 719'a çıktı. 98 bin 184 kişilik artış, genç istihdamında pozitif bir ivmeye işaret etti. Artış oranı ise %1,48 oldu.

Teşvikler ve eğitim programları etkili oldu

Bakanlık yetkilileri, kadın ve genç istihdamındaki artışta işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim destekleri ve girişimcilik teşviklerinin belirleyici rol oynadığını vurguluyor. Gençlere yönelik nitelikli işgücü oluşturmayı amaçlayan programların istihdama geçişi kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Gençlerin nitelikli iş gücü olarak sisteme kazandırılması için geliştirilen "İstihdam Odaklı Eğitim", "Mesleki Dönüşüm", ve "İŞKUR Genç İstihdam Programları" gibi projeler, sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olarak öne çıkıyor.

Kadın girişimcilere, mesleki eğitim programlarına ve işbaşı eğitim desteklerine yöneltilen kaynaklar, üretimden yönetime kadar geniş bir alanda kadın varlığını güçlendiriyor.

Ekonomiye ve sosyal hayata olumlu katkı

Uzmanlara göre kadın ve genç istihdamındaki yükseliş, ekonominin üretim kapasitesine ve sosyal refaha olumlu yansıyor. Kayıtlı istihdamın güçlenmesiyle birlikte sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlandığı değerlendiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "herkes için iş, herkes için refah" anlayışıyla yürüttüğü politikaları daha da güçlendirerek, kadınların ve gençlerin işgücü piyasasındaki yerini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

