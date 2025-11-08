Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor

Türkiye, ulaşımın tüm alanlarında yatırımlarını sürdürürken, hızlı tren hattının gelecek yıl 2 bin 769 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunun ise 30 bin 420 kilometreye yükseltilmesi hedefleniyor.

Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, modlar arası ve çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi, rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması sağlanarak Türkiye'nin ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyelinden azami düzeyde faydalanılması hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda, "Emniyet ve Güvenlik Bilgi Altyapı Sistemlerinin Kurulması Projesi" kapsamında çalışmalar yürütülecek. Sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretimine yönelik üniversite işbirlikleri artırılarak bu yakıtların AR-GE ve üretimine ilişkin yol haritası belirlenecek.

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı (SHT-SAF) kapsamında SAF üretim ve tüketimi izlenecek.

Havalimanlarının daha etkin kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik teknik çalışma yapılacak ve sonuçlar raporlanacak.

Yurt içi sefer ve nokta sayısının artırılabilmesi amacıyla hava yolu işletmeleri ve ilgili kamu kurumları ile çalışmalara devam edilecek. Hava yolu sektöründe kullanılan dijital uygulama ve sistemlerin yerli olarak üretilmesi ve kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Ortak yürütülen projelerde eşgüdümün sağlanması için finansman ve ödenek ihtiyacı bütüncül bir yaklaşımla belirlenecek. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı gerçekleşmeleri yıllık olarak raporlanacak. Akıllı ulaşım alanında mevzuat çalışmaları yürütülecek.

İstanbul Havalimanı'nda mevcut kargo kapasitesinin verimli kullanılmasına yönelik yol haritası belirlenecek. Hava yolu işletmelerinin uçuş sayısının artırılabilmesi amacıyla diğer ülkelerin sivil havacılık otoriteleri ile daha yakın işbirlikleri kurularak mevcut anlaşma ve mutabakat zaptlarının güncellenmesi sağlanacak.

Demir yolunda çalışmalar sürecek

"Yerli Otomatik Tren Muayene İstasyonu Kurulması (OTMİ) Projesi" tamamlanacak.

Yapımı devam eden hızlı tren projeleri, yatırımcı kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanarak öngörülen iş programlarına uygun şekilde devam edecek.

"Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" tamamlanacak.

Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi ile Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi iltisak hatlarının yapımları iş programına uygun olarak sürdürülecek.

Doğu Akdeniz bölgesinde Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin çıkış kapısı olacak, transit yük odaklı, bölgenin gelişmesine ve ihracatın artırılmasına katkı sağlaması için inşa edilecek limanın çevresel etki değerlendirmesi ve kesin proje çalışmaları tamamlanacak.

Trafik güvenliği için 1700 kilometre oto korkuluk hayata geçirilecek

Kara yolu ağında taşıt işletme giderlerini ve ağır bakım maliyetlerini azaltacak şekilde önleyici bakım kavramının esas alınması için varlık yönetim sistemleri geliştirilmesi ve bakım yönetimi yapılması amacıyla 15 bin kilometre yol envanter bilgileri güncellenecek. 271 kilometre otoyolda üstyapı büyük onarımı tamamlanacak.

Devlet ve il yollarında toplam 500 kilometre uzunluğunda haberleşme altyapısı tesis edilecek, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi kurulacak.

Trafik Güvenliği Analiz Sistemi için yeni modüller geliştirilecek. Trafik güvenliği konusunda mobil trafik eğitim tırları ile 30 bin öğrenciye farkındalık eğitimi verilecek. 1700 kilometre oto korkuluk ve 550 kilometre uzunluğunda sarsma bandı yapımı gerçekleştirilecek.

Hava yolunda 2026'da taşınacak yolcu hedefi 255,9 milyon

Türkiye, ulaşımın tüm modlarında yatırımlarını sürdürürken, demir, hava ve kara yolunda kapasite artışı hedefliyor. Bu kapsamda hızlı tren hat uzunluğunun bu yıl sonuna kadar 2 bin 251 kilometreye, gelecek yıl ise 2 bin 769 kilometreye ulaştırılması öngörülüyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesiyle yolcu taşımacılığında demir yolunun payının da artırılması planlanıyor. Karasal yolcu taşımacılığında demir yolunun payının bu yıl yüzde 5,77, 2026'da ise yüzde 5,93 olması hedefleniyor.

Hava yolunda da çalışmalar sürdürülecek ve taşınan yolcu sayısı yükseltilecek. Bu yıl 244,8 milyon yolcunun hava yolu ile taşınması hedeflenirken gelecek yıl bu sayının 255,9 milyona ulaşması bekleniyor.

Kara yolunda yolcuların konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi için de çalışmalara durmaksızın devam edilecek. Bu alanda bölünmüş yol ağının yıl sonuna kadar 30 bin 4 kilometre, 2026'da ise 30 bin 420 kilometre olması planlanıyor.

