Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depo yangını için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa diledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2025 13:40, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 13:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. "