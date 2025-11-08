İran'da para biriminden 4 sıfır atılması resmen onaylandı

Ekonomik açıdan ABD yaptırımlarının baskısı altında olan İran'dan stratejik adım geldi.

İran'da para biriminden 4 sıfır atılıyor.

Konuya ilişkin Meclis kararı, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylandı.

KADEMELİ UYGULANACAK

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte kademeli olarak uygulanacak yeni para sistemi süreci resmen başlayacak.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif düzenlediği basın toplantısında,

"İran Merkez Bankası Kanunu'nun 58. maddesinin (a) bendinde yer alan ve ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören değişiklik tasarısı, gerekli düzeltmelerin ardından yeniden incelendi ve artık şeriat hükümleriyle ya da Anayasa ile çelişmediği belirlendi."

ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ YIL SÜRECEK BİR GEÇİŞ DÖNEMİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Nazif, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 sıfırın kaldırılması sürecinin resmen başlayacağını belirterek,

"Bu uygulama ani bir şekilde yapılmayacak. Kademeli ve birkaç yıl sürecek bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Merkez Bankası başta olmak üzere ilgili kurumlar, gerekli altyapıyı hazırlamak ve halkı bilgilendirmekle yükümlü olacaktır."

dedi.

Nazif ayrıca, yurt dışında yaşayan İranlıların desteklenmesine yönelik yasa tasarısının da konsey tarafından onaylandığını belirterek,

"Bu yasa ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bazı hak ve kolaylıklar yasal zemine kavuşturulmuş olacak ve yakın zamanda uygulamaya geçecektir."

dedi.