Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir

Kamış köyünde düzenlenen "Karabük Afet Konutları Temel Atma Töreni"nde konuşan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Temmuz'da Karabük'te meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek, vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için bir arada olduklarını belirten Kurum, yeni evlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kurum, geçen yaz millet olarak İzmir'den Hatay'a, Bursa'dan Balıkesir'e, Bilecik'ten Karabük'e kadar yangın felaketiyle ağır sınandıklarını dile getirerek, yangının ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, tüm bakanlıklar, kahraman itfaiyeciler, ormancılar, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, jandarma ve emniyetle yangınla mücadele ettiklerine değinen Kurum, Karabük başta olmak üzere afet bölgesi ilan edilen tüm yangın bölgelerinde, vatandaşların yaralarını hızlıca sarmak için sahaya indiklerini, ekiplerin hemen hasar tespit çalışmalarını yaptığını söyledi.

Kurum, yeni evlerin en kısa sürede tamamlanması için yangının acısını yaşayan afetzedelere söz verdiklerini anımsatarak, bir an bile durmadan hemen işe koyulduklarını, TOKİ eliyle köy evlerinin inşa çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Ağustosta yangının üzerinden 1 ay bile geçmeden İzmirlilere verdikleri sözü tuttuklarını, Ödemiş ve Seferihisar'da 281 evin temellerini attıklarını aktaran Kurum, ardından Balıkesir'de depremden dolayı evleri yıkılan vatandaşların yaralarını sarmak için Sındırgı ve Bigadiç'te 555 konut ve iş yerinin temellerini attıklarını hatırlattı.

Kurum, afet bölgesinde tüm konutların hızla yükseldiğine işaret ederek, "Şimdi de Karabük'teyiz, hep birlikte Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerimizde toplam 35 köy evi ve 2 ahırımızın yapımı için 'Bismillah' diyoruz." dedi.

"Yeni bir geleceğin de temellerini atıyoruz"

Vatandaşların hayır duasını almayı arzu ettiklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Burada, afetzede kardeşlerimize sadece yeni konut, yeni yaşam alanları değil aynı zamanda yeni bir geleceğin de temellerini atıyoruz. Çiftçimize ahırlarıyla, depolarıyla, müştemilatıyla üretimini çok daha güzel bir ortamda yapabilecekleri ve buradaki güzel yaşama uyumlu yaşam alanları ihya ediyoruz. Hayırlı işte acele edeceğiz. İnşallah bugün temellerini atacağımız bu yeni yuvalarımızı önümüzdeki yaz itibariyle tamamlayacak, anahtarlarını sizlere teslim edeceğiz."

Kurum, bu hizmetleri 11 kentte adeta seferberlik halinde yürüttükleri asrın inşa çalışmaları devam ederken yaptıklarını vurgulayarak, "Deprem bölgesinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yürütüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük ve saate 23, günde 550 konut üretiyor adeta yeni bir ülke kuruyoruz. Konutları, iş yerleri, meydanları, okulları, camileri, yeşil alanlarıyla şehirlerin yeniden doğuşu için kapsamlı bir şehircilik anlayışıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, 300 bin konutun anahtarını teslim ettiklerini, kentlerin altyapılarını baştan aşağı yenilediklerini, meydanları yaptıklarını, iş yerlerini vatandaşa teslim ettiklerini, tarihi çarşıları, kültürel mekanları ihya ettiklerini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki hafta da Adıyaman'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci deprem konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşkuyla vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yıl sonunda da evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Açıkladıkları 500 bin sosyal konut kampanyasının da vatandaşı hem ev sahibi yapmalarının hem de sağlam yapılar kurmalarının en önemli adımı olduğunu dile getiren Kurum, bu kampanyanın sadece konut projesi değil, aynı zamanda sosyal devletin zirvesi olduğunu anlattı.

Bu kapsamda 81 kentte 500 bin yeni sosyal konut yapacaklarını, gençler, memurlar, emekliler, en az 3 çocuğu olan ailelerin avantajlı gruplar olacağını aktaran Kurum, 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabileceğini söyledi.

Kurum, Karabük'te 1600 konut yapacaklarını, 1000'i Karabük merkezde olmak üzere Safranbolu, Yenice, Ovacık, Eskipazar ve Eflani'de evleri incaş edeceklerini belirterek, "Bizim burada tek hedefimiz bugüne kadar ev sahibi olmamış vatandaşımızı ev sahibi yapmaktır. Dar gelirli vatandaşımıza destek olmaktır. Tüm kriterlerimizi de bu anlayışla belirledik. 10 Kasım Pazartesi günü başvuruları almaya başlayacağız. İnşallah şehrimize en kısa sürede yeni evlerimizi kazandıracağız." şeklinde konuştu.

"Şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz"

Bir yandan deprem bölgesinde 453 bin konut inşa ettiklerini, diğer yandan 81 kentin tamamında vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek 500 bin sosyal konut projesini kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bir yandan 29 Ekim'de İskenderun Sahil Yolu düzenleme projemizi milletimize armağan ederken, diğer yandan 1 Kasım'da Türkiye'nin en büyük millet bahçesini, Atatürk Havalimanı'nı yeşil alanlarla, ağaçlarla, çiçeklerle bezediğimiz millet bahçemizi İstanbullu kardeşlerimize kazandırdık. Bir yandan tıpkı bugün burada olduğu gibi afetten zarar gören vatandaşlarımızın yuvalarının temellerini atarken, diğer yandan İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm seferberliğimizle şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz."

Kurum, ülke, devlet ve milletle gurur duyduklarını, bunun Türkiye'nin başarısı olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir ülkenin başaramayacaklarını başaran, başarmak şöyle dursun, aklından dahi geçiremeyeceği yatırımları hızdan, kaliteden ve estetikten ödün vermeden yapan bir Türkiye vardır. Tüm bu eserleri, aynı anda başlatacak güce, kesintisiz sürdürecek tecrübeye, hakkıyla tamamlayacak kudrete sahip Türkiye vardır. Aslında bizim, çeyrek asırdır ürettiğimiz eserlerin ortak mesajı da şudur, bizim siyasetimizin yegane pusulası 86 milyon Türk milletidir, insanımızın yarınları için dökülen alın teridir, gayrettir, emektir çünkü birileri, sadece laf kalabalığı yapan tarafta dururken, biz sözüne itibar edilen adamların, asla yaptıklarıyla yetinmeyen insanların tarafındayız. Birileri sadece iftiranın karanlığında yol alırken, biz az zamana çok iş sığdıranların, daima hizmet üretenlerin tarafındayız.

Cennet vatanımızın her yerinde milyonlarca yuva kuranların, nerede bir afet olsa oraya şefkat elini oraya uzatanların, bir çocuğun daha yüzü gülsün, bir annemiz daha sevinsin diye çırpınanların hizasındayız. Yeryüzünde nerede bir mazlum varsa orada kalbi atan, sadece milletimizin değil tüm insanlığın umudu olan liderlerimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Allah'ın izniyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millete hizmet yolunda taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."

Kurum, konutların yapımında emek verenlere teşekkür ederek, "Sözlerimi Karabük'ün damadı olarak, Karabüklü kardeşlerimizin şu duasıyla bitiriyor, 'İstikbalin kutlu olsun, ahirin, akıbetin hayırlı olsun.' diyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından temel atma çalışmalarını inceledi, ardından yangında evi yanan Yakup Özdemir'i konteynerinde ziyaret etti, daha sonra köylülerle çay içti.