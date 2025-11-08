Ankara'da Çin-Türkiye Gastronomi ve Kültür Festivali yapıldı

Ankara'daki festival kapsamında düzenlenen gastronomi etkinliğine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, yabancı misyon temsilcileri ve davetlilerden oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı. Festivale, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Eşi Emine Erdoğan da kutlama mesajı gönderdi. Emine Erdoğan mesajında "çevreye duyarlı ve israfı önleyen pişirme tekniği, cömertlik ve insan sevgisinin simgesi sofralarının olduğu saygın gastronomi geleneği olduğunu" belirtti.

Açılış etkinliğinde konuşan Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin ve Türkiye'nin köklü tarihe ve zengin kültüre sahip iki kadim uygarlık olduğunu vurgulayarak, iki halk arasındaki gönül bağlarının güçlendirilmesini, Çin-Türkiye dostluğuna yeni bir canlılık kazandırmayı istediklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da iki ülke mutfağının aynı felsefeye dayanan iki ayrı lezzet dili olduğunu belirterek, "Türkiye ile Çin arasındaki dostluğun karşılıklı saygı, anlayış ve ortak değerler üzerine kurulu bu işbirliği ruhuyla gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Etkinlikte, geleneksel Çin yemekleri tanıtıldı ve yemeklerin ardındaki yaşam felsefesi de tanıtıldı. Gastronomi gününde, Çin mutfağı ve geleneksel kültür öğeleri tanıtıldı, Çin ve Türk eserlerinin çalındığı müzik dinletisi sunuldu. Hat sanatı ve guzheng (Çin arpı) performanslarını izledi, Çin çayı da sunuldu.