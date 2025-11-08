CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı
Edirne'de, hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U. yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2025 16:46, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 16:47
O.U. geçen yıl "göçmen kaçakçılığı" suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesince 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın kesinleşmesinin ardından CHP'li Meclis Üyesi O.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Hükümlü O.U. jandarma ve Keşan Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.