Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti

2010 yılında emekli ikramiyesiyle alınabilen metrekare büyüklüğü, 2025'te 10 metrekare eksik oldu. 15 yılda bir öğretmenin emekli tazminatı arabanın da yarısını kaybetti.

Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti

Öğretmenlerin emekli olurken alacağı tazminat 15 yılda bir arabanın yarısını evin de 10 metrekaresini kaybetti.

Emekli ikramiyesi bir çalışanın, çalışma hayatından emekliliğine geçerken, kesintisiz çalıştığı son dönem için aldığı toplu bir tazminat niteliğindedir. Bu ikramiye bir öğretmen için düşünüldüğünde, çalışma hayatının kesintisiz sürdüğü 25 yıllık süre için hatırı sayılır bir tutarda olması gerekiyor.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre;

Geçmişe yönelik özellikle sosyal medyada emekli tazminatlarıyla alınan ev ya da araba örnekleri dikkat çekiyor. 2010'dan bu yana bir öğretmenin emekli ikramiyesi alım gücünü ne kadar kaybetti.

Emekli tazminatı nasıl değişti?

Bir öğretmenin 25 yıllık çalışma hayatının sonunda aldığı emekli ikramiyesi 2000 yılında 6 bin 235 TL (o dönem için 6 milyar 235 milyon) seviyesinde olurken, 2025 yılında bu hesaplama yaklaşık 1 milyon 24 bin 721 TL seviyesinde oluyor.

Ev alım gücü eridi

TCMB'nin Konut Birim Fiyat verilerine göre, 2010 yılı 3. Çeyreğinde Türkiye'de ortalama bir konutun metrekare fiyatı 1.042 TL olurken, 2025 yılı 3. Çeyreğinde bu fiyat 42.557 TL'ye çıktı.

2010 yılından 2025 yılına emekli ikramiyesindeki artış oranı yüzde 2763 olurken, konut fiyatlarındaki artış yüzde 3985 seviyesinde oldu.

2010 yılında 35 bin 786 TL seviyesinde olan emekli ikramiyesiyle 34 metrekare bir ev alınabilirken, 2025 yılında bu oran 24 metrekareye düştü.

Asgari ücret karşısında emekli ikramiyesi nasıl değişti?

2010 yılında 25 yıllık bir öğretmenin emekli ikramiyesi, 760,5 TL karşılığında 47 asgari ücret ederken, 2025 yılında 22.104 TL olan asgari ücretle 46 asgari ücrete geriliyor.

Emekli tazminatıyla araba alınabiliyor mu?

2010 yılına ait ulaşılabilen verilerde Volkswagen Golf'ün en alt versiyonunun fiyatı 36.700 TL seviyelerinde görünüyor. 2010 yılındaki emekli ikramiyesinin otomobilin fiyatına oranı 0,97 ile 1'e yakın olurken, 2015 yılında 56 bin TL seviyesindeki otomobil fiyatıyla emekli ikramiyesinin oranı 1 oluyor. Yani 2015 yılında 25 yıllık bir öğretmen emekli olurken, ikramiyesiyle bir otomobil alabiliyor.

2020'de bu oran 0,64'e gerilerken, 2025'te ise 0,51'e geriliyor. 10 yılda otomobilin yarısı erirken, emekli ikramiyesiyle aracın ancak yarısı alınabiliyor.

