DMS Başkanı Cengiz'den Hükümete Çağrı: Memurun Kaybı Aralık'ta 5 Bin Lirayı Bulacak!

Ankara'da düzenlenen basın toplantısında konuşan DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon koşulları altında memurların yaşadığı sorunları ve sendikanın taleplerini kamuoyuna duyurdu.

"Yoksulluk Sınırının Yarısına Yakın Maaş Alınıyor"

Cengiz, sadece son iki ayın enflasyon farkının dahi memurların maaşlarında erimeye yol açtığını belirterek, kasım ve aralık ayı enflasyon tahminleriyle birlikte tablonun daha da ağırlaşacağını kaydetti:

"Tahminlere baktığımızdaki rakamlar çerçevesinde yüzde 7.84 enflasyon farkı çıkacak. Memurlarımızın aralık ayı itibariyle alım gücü kayıpları aylık 4-5 bin lirayı bulacak."

Maaş seviyelerini yoksulluk sınırı ile karşılaştıran Cengiz, "En düşük memur maaşı 50 bin 503, ortalama memur maaşı 56 bin 774 lira... Yoksulluk sınırının neredeyse yarısına yakın" ifadelerini kullandı.

Çarpıcı Anket Sonuçları: Borç, İcra ve Kira

Genel Başkan Cengiz, memurların ekonomik bunalımını sendikanın anket verileriyle destekledi:

Gelir Yeterliliği: Memurların yüzde 96'sı maaşının yeterli olmadığını düşünüyor.

Borçluluk: Yüzde 73'ü kredisi olduğunu söylerken, bu kişilerin yüzde 52'si krediyi eski borcunu kapatmak için çektiğini belirtiyor.

İcra: Memurların yüzde 14'ü hayatında icra ile karşılaştığını ifade ediyor.

Gelir Adaletsizliği: Cengiz, Türkiye'nin AB ülkeleri içinde gelir adaletsizliğinde yüzde 44.8 ile birinci sırada olduğunu vurguladı.

DMS'nin Acil Talebi: Kira Yardımı Şart!

Cengiz, özellikle büyük şehirlerdeki kira sorununa somut bir çözüm istedi. Türkiye'de kiracı oranının giderek düştüğünü (2014'te %61 olan ev sahibi oranı 2024'te %56'ya düştü) belirterek, kira ortalamalarının memur maaşlarını aştığını söyledi.

"Türkiye'de 3+1 dairenin kira ortalaması 24 bin 923 lira... 50 bin lira alan bir devlet memurunu ortalama 33 bin lira kirası olan Muğla'ya atarsanız bu insan maaşının yüzde 60'ını kiraya verecek. Bu yüzden kira yardımı istiyoruz."

Cengiz, sözlerini "Emeğin, alın terinin karşılığı özel sektörde de kamuda da karşılık bulmalı. Herkes insanca yaşam koşullarına kavuşmalı" çağrısıyla tamamladı.