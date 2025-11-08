Fatih Tekke 'Ben gerçekçi bir adamım' diyerek açıkladı

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama ben gerçekçi bir adamım. Bu oyuna 1 puan çok iyi. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik.

Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Bu maçla ilgili olumlu konuşabileceğim tek şey. Olumlu çok fazla bir şey konuşamıyorum. Çalıştığımızın çok dışında bir maç oldu."