Beşiktaş, milli ara öncesi Antalyaspor engelini 3 golle geçti
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Jota Silva'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
51. dakikada Antalyaspor farkı 1'e düşürdü. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın geri pasında araya girerek topa sahip olan Boli'nin rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1
81. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cerny'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Jota Silva'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
90. dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Paal, topu uygun pozisyondaki Boli'ye bıraktı. Boli'nin yerden sert şutunda defans oyuncularına çarpan top kornere çıktı.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.