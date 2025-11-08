Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 2 ölü 7 yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Değirmendere-Göksun yolu Kızılyelek mevkisinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.