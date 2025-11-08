Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru takvimi nasıl işleyecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu, TOKİ "Yüzyılın Konut Projesi" 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor. E-Devlet başvurularında sistemsel yoğunluğu önlemek amacıyla ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre kademeli başvuru takvimi uygulanacak. Başvurular e-Devlet ve yetkili banka şubelerinden 19 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek; şehit ve gazi ailelerinden başvuru ücreti alınmayacak.

Haber Giriş : 08 Kasım 2025 23:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı işbirliğiyle, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başlıyor.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla başvuru takviminin ayrıntılarını paylaştı.

TOKİ konut başvurusu nasıl yapılacak?

Vatandaşlar, projeye iki farklı yöntemle başvuruda bulunabilecek:

-e-Devlet Üzerinden Başvuru: e-Devlet Kapısı üzerinden başvurular yapılabilecek.

-Banka Şubeleri Aracılığıyla Başvuru: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da başvurular kabul edilecek.

Sistemsel yoğunluğu önlemek için kademeli başvuru

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda oluşabilecek sistemsel yoğunluğu önlemek amacıyla bir tedbir kararı aldı. Kampanyanın ilk 5 gününde, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre kademeli başvuru sistemi uygulanacak.

T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre başvuru tarihi takvimi şöyle:

TC kimlik numarasının son rakamı;

  • ''0'' olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde
  • ''2'' olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde
  • ''4'' olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde
  • ''6'' olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde
  • ''8'' olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuru yapabilecek.

Şehit ve Gazi Ailelerine özel işlem

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri ise başvuru bedeli alınmadan sadece banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru süresi ne zaman bitiyor?

Başvuru süreçleri için son tarihler de netleşti. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.


