Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav güvenliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sınav evraklarının taşındığı araçlarda elektromekanik kilit sistemleri bulunduğunu belirten Ersoy, araçların sadece sınav günü sabah 06.00 civarında uydu sistemi üzerinden komutla açılabildiğini söyledi. Başkan Ersoy, ayrıca yapay zeka ile ürettikleri yabancı dil sınavı sorularının güvenlik açısından tam not aldığını ve bu yöntemin diğer alanlara da taşınacağını duyurdu. Bu sayede, personel matbaada tutulma süresinin 40 günden 3 güne ineceği belirtildi.

Sınav Koordinasyon Merkezinin (SKM) kapılarını Türkiye Gazetesi'ne açan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu. Ersoy, soruların barkodlu kilitlerle korunan kutularda taşındığını ve araçlarda elektromekanik kilit sistemlerinin bulunduğunu belirtti. Sadece şoför, polis ve kuryenin bulunduğu araçların sınav günü sabah 06.00 civarında uydu sistemi üzerinden komutla açıldığını, başka şekilde açılamayacağına dikkat çekti.

Başkan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Araçlar uydu ve harita üzerinden anlık takip edilerek güvence altına alınıyor. Araç hızlanır, yavaşlar, rotadan çıkar veya beklerse hemen iletişime geçiyoruz. İlgili ilin emniyet müdürlükleri beş-on dakika içinde müdahale ediyor. Emniyet eşliğinde evraklar koordinasyon merkezlerine ulaştırılıyor ve il içi kuryelerle 7/24 kameralarla takip edilerek okullara dağıtılıyor. Tüm sınav kutuları barkodlu kilitlerle kapalı. Sınav sonunda da aynı şekilde korunuyor. 14 milyon adaya yaklaşık 2 milyon görevli düşüyor. Sınav günü okulların güvenliği, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarıyla ortak yürütülüyor. Sınavdan bir-iki hafta önce tüm kurumlara yazılarımızı yazarız. Sınav sırasında kamera ile takipler yapıyoruz.

"E-SINAV KABİLİYETİNİ ARTIRACAĞIZ"

Dijitalleşme kapsamında e-Sınav sayısını artırmayı hedefliyoruz. Belirli aday sayısının altındaki sınavları elektronik düzenleyerek maliyet ve zamandan tasarruf etmeyi amaçlıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da toplam 6 bin 3 kapasiteli e-Sınav merkezimiz var. Bu merkezleri 7 bölgeye yayarak aynı anda yaklaşık 100 bin adayın sınavını online gerçekleştirmeyi planlıyoruz. ÖSYM markasını e-Sınav'la uluslararası alanda da göstermek istiyoruz. Bunun yanı sıra, dil alanında Elektronik İngilizce Yabancı Dil Sınavı (e-TEP) ile dört beceriyi ölçen bir sınav yaptık. 29 Kasım'da ikincisini gerçekleştireceğimiz e-TEP'in, YDS ve YÖKDİL gibi yalnızca okuma becerisini ölçen sınavların aksine, Türkiye'de dil öğretiminde bir çığır açacağını düşünüyoruz.

YAPAY ZEKA SORULARINA TAM NOT

Elektronik Yabancı Dil Türkçe Sınavı'nı (e-YDTS) devreye soktuklarını aktaran Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy şöyle konuştu: Bu sınav birlik olacak ve hazırlıkları tamamlanmak üzere. Bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilecek. Hedefimiz bu sınavlarımızı, uluslararası akreditasyonu ve tanınırlığı olan bir sınav haline getirmek. Balkanlar, Türk Cumhuriyetler ve Afrika'da uyguladıktan sonra tüm dünyada tanınırlığı sağlayan bir sınav çalışması yapacağız. e-Sınavlarda tüm işlemler elektronik olarak yapılıyor ve sonuçlar aynı gün akşam görülebiliyor. Bu, kurumlar için büyük bir avantaj sağlarken, maliyet açısından da önemli bir tasarruf sağlıyor. Personel sınav zamanları 10 günden başlayıp 40 güne kadar matbaada kapatıp her türlü iletişimi kesiyoruz. Artık e-Sınav'la o süre üç güne inecek. Öte yandan, yapay zeka ile ürettiğimiz yabancı dil sınavı soruları da güvenlik açısından tam not aldı. Sorular, kırmızı kozmik alanlarımızda üretiliyor ve aktif şekilde kullanılıyor. YDS'de yapay zeka sorularını kullandık ve bunu diğer alanlara da taşıyacağız.

