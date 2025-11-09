Öğretmenden akılalmaz ceza: Gürültü yapan öğrencileri yerde süründürdü
İstanbul Bayrampaşa'daki Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, beden eğitimi öğretmeni Yiğit D.'nin gürültü yaptıkları gerekçesiyle 10. sınıf öğrencilerine 'disiplin cezası' adı altında bir ders saati boyunca okul bahçesinde ördek yürüyüşü ve yerde sürünme gibi ağır hareketler yaptırdığı iddia edildi. Vücudunda morluklar oluşan mağdur öğrenci K.I.'nın ailesi darp raporu alarak öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur öğrenci savcılık ifadesinde, "Ders boyunca yerde süründük. Öğretmen yaralandığımızı gördü ama umursamadı" dedi.
İstanbul Bayrampaşa'daki Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nde geçtiğimiz eylül ayında, beden eğitimi öğretmeni Yiğit D. (28), gürültü
yaptıkları bahanesiyle öğrencilere 'disiplin cezası' adı altında okul bahçesinde
ördek yürüyüşü ve yerde sürünme gibi ağır hareketler yaptırdı. Gittikçe ağırlaşan
ceza, bir ders saati boyunca sürdü. 10. sınıf öğrencisi K.I.'nın darp raporu
alan ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mağdur öğrenci savcılıktaki ifadesinde, "Arkadaşlarım çok gürültü yapınca
bir öğretmen bizi salondan çıkardı. Kendi öğretmenimiz bunu öğrenince erkek
öğrencilere ceza verdi. Ceza sırasında dizlerim ve kollarım yaralandı. Öğretmen
bu durumu gördü ama umursamadı. Ders boyunca yerde süründük. Vücudumda morluklar
oluştu" dedi.
"HALA DERS VERİYOR"
SABAH'tan Batuhan Altınbaş'a konuşan öğrencinin velisi Musa I. (51), "Gece uyuyamayınca annesine ağrısı olduğunu söyledi. O saate kadar konuşmadı, muhtemelen korktu. Hastaneye götürdük ve rapor aldık. Ertesi sabah okula gittiğimizde ilgilenmediler, olayı sıradan gördüler. Diğer öğrenciler de aynı durumu yaşamış fakat şikayet etmemişler. Biz şikayetçi olduk ama öğretmen hala derslere giriyor. Durumu daha kötü olan çocuklar var. Sırt üstü, diz üstü bir ders saati boyunca sürünmüşler. Öğretmen de hiç özür dilemedi" ifadelerini kullandı.