Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!

Online yemek platformlarının %40'lara varan komisyon oranlarını fahiş bulan restoranlar isyan etti. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, bu oranların sektörü çıkmaza soktuğunu ve faturanın tüketiciye suni enflasyon olarak yansıdığını belirtti. Bingöl, 1.000 TL'lik siparişte indirimler dahil edildiğinde restoranın eline sadece 516 TL kaldığını ifade ederek, platformların reklam ve kampanya adı altında indirim dikte ettiğini vurguladı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 08:35, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 08:38
Yazdır
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
Yemek platformlarının komisyon ücretlerini yüzde 40'lara kadar varan oranlara çıkarması restoranları isyan ettirdi. Bu oranları boykot etmeye hazırlanan restoranlar bir taraftan da kendi platformunu kurmak için kolları sıvadı. Yüksek oranların faturaya yansıdığını bunun suni bir enflasyon yaratarak restoran fiyatlarını artırdığını aktaran sektör oyuncuları, komisyon oranlarının düşmesiyle menü fiyatlarının en az yüzde 10 gerileyeceğini vurguluyor.

İNDİRİMİ DİKTE EDİYORLAR

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek platformlarının işletmelere uyguladığı yüksek komisyonların sektörü çıkmaza soktuğunu söyledi. Bingöl, "Online yemek platformlarının yüzde 40'lara varan komisyon oranları sektörümüzün kanayan yarası haline geldi. Örneğin 1.000 TL'lik bir yemek siparişinde yüzde 32 yani 320 TL komisyon oranı kesiliyor. Yüzde 20 de yani 64 TL'lik de komisyonun KDV'si alınıyor. 1.000 TL'lik bir siparişte indirim vs olmazsa 616 TL kalıyor" dedi.

Bu platformlarda reklamsız ve kampanyasız sipariş alınmanın çok zor olduğunu vurgulayan Bingöl, "Eğer reklam kampanya vermezseniz listelemede çok geride kalıyorsunuz. Yani dolaylı olarak indirim dikte ediliyor. 1.000 TL'lik siparişte 616 TL'ye 100 lira da indirim eklediğiniz eline 516 TL kalıyor ki daha henüz buna dükkan giderleri dahil değil" ifadelerini kullandı.

ESNAF ÇIKMAZA GİRDİ

Esnafın artık çıkmaza girdiğini anlatan Bingöl, "Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, bu oranlar nedeniyle ciddi ekonomik zorluklar yaşıyor. Sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için bu konuda acilen düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Mevcut durum sürdürülebilir değil" dedi. Online yemek sipariş ekosisteminin sektör için vazgeçilmez hale geldiğini aktaran Bingöl, dengeli bir iş modeli kurulmadığı sürece birçok işletmenin bu sistemde ayakta kalamayacağını vurguladı. Bingöl, tüm tarafların aynı masada buluşup ortak akılla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

YENİ PLATFORM REGÜLE EDECEK

Bu sorunun çözülememesi halinde platformları boykot edeceklerinin altını çizen Bingöl, alternatif oluşturmak için de TURES olarak online platform kurmak için kolları sıvadıklarını kaydetti. Bingöl, "Bu platform onların güçlü pazarını bir anda kıramaz belki ancak regülasyon etkisi yapabilir. Burada üyelerimiz yüzde 5-10 gibi komisyon oranlarıyla hizmet alacak" ifadelerini kullandı.

SUNİ ENFLASYON YARATIYOR

Esnafın yüksek komisyon oranlarını menüye yansıtmak zorunda kaldığını anlatan Bingöl, "Bu durum suni bir enflasyon da yaratıyor. Hal böyle olunca vatandaşımız da artan fiyatlardan şikayet ediyor. Oysa maliyet artışı fiyat artışını da getiriyor. İddia ediyorum komisyon oranları düşerse menü fiyatları da en az yüzde 10 geriler"dedi.

BETÜL ALAKENT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber