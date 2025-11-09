Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL

Şehirlerarası yollarda yolcu veya yük taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu, yeni düzenleme çerçevesinde kesinleşti. Kamyon, otobüs ve kamyonet gibi araçların tüm dingil lastiklerinin kış şartlarına uygun olması şartı getirilirken, kurala uymayanlara 5 bin 856 TL ceza uygulanacak.

Haber Giriş : 09 Kasım 2025 08:45, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 08:54
Yeni düzenleme çerçevesinde şehirler arası yollarda yolcu veya yük taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor.

Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların dingil üzerindeki lastikleri dahil olmak üzere tüm lastiklerinin kış şartlarına uygun olması şartı bulunuyor. Bununla beraber seyir halindeyken lastik değiştirmek zorunda kalan sürücülerin de mevcut lastiklerini kış lastiği ile değiştirmiş olması gerekiyor.

SÜRE UZATMA YETKİSİ VALİLİKLERE BAĞLI

Her ildeki hava şartları ele alındığında bu kapsamda valilikler uygulama süresini belirleme yetkisine sahip olacak. Bununla birlikte belirlenen tarih aralıklarının öncesinde veya sonrasında birer ay uzatma yapılabilecek.

Zorlu kış koşulları gerekçesiyle söz konusu uygulama bazı bölgelerde 15 Ekim tarihinde başlayabileceği gibi 15 Mayıs'a kadar da uzayabilir.

CEZASI BELLİ OLDU

2026'da hayata geçirilecek olan trafik cezaları kapsamında, kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 TL para cezası uygulanacak.

