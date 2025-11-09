Beykoz'da balık tutanların oltasına ceset takıldı

Olay, sabah saatlerinde Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Sahilde balık tutan vatandaşların oltasına ceste takıldı. Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu gören vatandaşlar cesedin akıntıyla açıklara sürüklenmesini engellemek için müdahale etti. Vatandaşlar ardından da durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset Sahil Güvenlik teknesine alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.