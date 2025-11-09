Balıkesir Üniversitesi'nden sertifikayla öğretim görevlisi alımı
Balıkesir Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adrese teslim şartlar yer alıyor!
Ülkemizde sertifika enflasyonu öyle bir hale geldi ki her konunun her alanın
bir sertifikası piyasayı ele geçirmiş durumda. Niteliği, seviyesi, kalitesi
belli belirsiz mecralardan "parayla" alınan belgeler, ne yazık ki
personel alımlarında da belirleyici bir seviyeye getiriliyor.
Amaç elbette, ilanda alınmak istenen adayın rekabet edeceği adayları elemek
ve "sorunsuz" bir personel alımı gerçekleştirmek.
Balıkesir Üniversitemiz de tam olarak bu şekilde bir öğretim görevlisi kadrosunu
geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de ilan etti.
İlgili Üniversiteye bağlı Havran Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon
Bölümü İşletme Yönetimi Programında; "İşletme alanında tezli yüksek
lisans mezunu olup nöroyönetim alanında bilimsel çalışması bulunmak. İç ve Dış
ticaret ile endüstri ve örgüt psikolojisi sertifikasına sahip olmak."
şartı aranmıştır.
Diğer taraftan, ikinci öğretimlerin kapatıldığı ve tasarruf tedbirlerinin katı
bir şekilde uygulandığı süreçte, halihazırda üç
öğretim görevlisinin bulunduğu bir programa dördüncü kişinin alınmasının
mantığını da anlamak güçtür.
Arif olanın anlayacağı şekilde söylemek gerekirse; her şey güneş gibi ortadadır.
Ön değerlendirme sonuçlarından da göreceğimiz gibi, söz konusu kadroya sadece
yazıyla bir, rakamla 1 kişi başvurabilecektir.
Bu nedenle, Balıkesir Üniversitesinin ileriki süreçte herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmamak adına söz konusu kadro şartlarını düzeltmesi elzemdir.