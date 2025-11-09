Balıkesir Üniversitesi'nden sertifikayla öğretim görevlisi alımı

Ülkemizde sertifika enflasyonu öyle bir hale geldi ki her konunun her alanın bir sertifikası piyasayı ele geçirmiş durumda. Niteliği, seviyesi, kalitesi belli belirsiz mecralardan "parayla" alınan belgeler, ne yazık ki personel alımlarında da belirleyici bir seviyeye getiriliyor.



Amaç elbette, ilanda alınmak istenen adayın rekabet edeceği adayları elemek ve "sorunsuz" bir personel alımı gerçekleştirmek.



Balıkesir Üniversitemiz de tam olarak bu şekilde bir öğretim görevlisi kadrosunu geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de ilan etti.



İlgili Üniversiteye bağlı Havran Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programında; "İşletme alanında tezli yüksek lisans mezunu olup nöroyönetim alanında bilimsel çalışması bulunmak. İç ve Dış ticaret ile endüstri ve örgüt psikolojisi sertifikasına sahip olmak." şartı aranmıştır.



Diğer taraftan, ikinci öğretimlerin kapatıldığı ve tasarruf tedbirlerinin katı bir şekilde uygulandığı süreçte, halihazırda üç öğretim görevlisinin bulunduğu bir programa dördüncü kişinin alınmasının mantığını da anlamak güçtür.



Arif olanın anlayacağı şekilde söylemek gerekirse; her şey güneş gibi ortadadır. Ön değerlendirme sonuçlarından da göreceğimiz gibi, söz konusu kadroya sadece yazıyla bir, rakamla 1 kişi başvurabilecektir.



Bu nedenle, Balıkesir Üniversitesinin ileriki süreçte herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmamak adına söz konusu kadro şartlarını düzeltmesi elzemdir.