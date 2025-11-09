Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı meslek liselerinin üretim kapasitesi artırılarak, döner sermaye gelirleri son 5 yılda yaklaşık 20 kat artışla 7,1 milyar liraya ulaştı. Elde edilen bu gelirler, öğrencilerin gerçek üretim ortamında mesleki beceri kazanması için atölye modernizasyonuna ve makine yenilemesine aktarılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 11:30, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 11:34
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinin doğrudan üretim yapmasıyla döner sermaye gelirleri, son 5 yılda yaklaşık 20 kat artarak geçen yıl 7,1 milyar liraya yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, meslek liseleri, yalnızca eğitim verilen kurumlar değil, doğrudan üretim yapan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan merkezler haline geldi.

Bu kapsamda meslek liselerinde üretimin hız kazanmasıyla 2019'da 356 milyon lira olan döner sermaye gelirleri, geçen yıl 7,1 milyar liraya yükselerek son 5 yılda yaklaşık 20 kat artış gösterdi.

Gelirlerin büyük bölümü atölyelerin modernizasyonu, makine-teçhizat yenilemesi ve öğrencilerin pratik eğitim süreçlerine aktarılıyor. Böylece öğrenciler gerçek üretim ortamında mesleki beceriler kazanarak iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanıyor.

Yeni uygulamalar mesleki eğitimi güçlü bir paydaş işbirliği zeminine taşıdı

Bakanlığın 40'tan fazla ilde sanayi, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ve sektör temsilcileriyle yaptığı istişareler sonucunda hazırladığı "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi", geçen yılın ağustos ayında yürürlüğe girdi.

Belge, erişim, iyileştirme ve istihdam ekseninde 74 strateji içeriyor. Mesleki eğitimdeki yeni uygulamalar, bu yerleri sadece eğitim alanı olmaktan çıkarıp güçlü bir paydaş işbirliği zeminine taşıdı.

Geçen yıl 11, bu yıl ise 1 yeni atölye daha açılarak üretim kapasitesi genişletildi.

Savunma sanayisinin nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi (ELMAS Programı) kapsamında 12 ildeki 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesi sektöre entegre edildi.

Ayrıca "sektör içi okul", "sektöre entegre okul", "ihtisas MTAL" ve "Bölge MTAL" uygulamalarıyla eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirildi. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında da 21 ilde 22 Bölge MTAL hayata geçirildi.

Mesleki eğitim müfredatı yeniden yapılandırıldı

Ayrıca mesleki eğitimde ortaokul öğrencilerinin yeteneklerini erken yaşta keşfetmeleri amacıyla "Zanaat Atölyeleri" kuruldu. Bu kapsamda 12 alanda 147 modüler kurs programı uygulamaya alındı ve öğrencilerin mesleklerle uyumunu tespit etmeyi amaçlayan "Mesleki Eğilim Belirleme ve Beceri Ölçme Bataryası" geliştirildi.

Mesleki eğitim müfredatı, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yeniden yapılandırıldı.

Bu kapsamda yapay zeka, endüstriyel kalite kontrol ve havacılık-uzay teknolojisi gibi alanlarda yeni bölümler açılırken, ülkenin 7 bölgesinde planlanan gastronomi liselerinin ilk örnekleri ise İstanbul ve Erzurum'da açıldı.

