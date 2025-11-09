Öğretmenler hem çocukları hem de annelerini okutuyor

Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Bakan Tunç: Yalan haber, adalete güveni zedeliyor
Bakan Tunç: Yalan haber, adalete güveni zedeliyor
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Öğretmenler hem çocukları hem de annelerini okutuyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Sarıbal Mahallesi'ndeki kadınların yıllar önce yarım kalan eğitim hayallerini, çocuklarının öğretmenleri gerçekleştiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 11:38, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 11:30
Yazdır
Öğretmenler hem çocukları hem de annelerini okutuyor

Sarıbal İlkokulu öğretmenleri, kırsal mahalledeki kadınların okumaya olan isteğini fark etmesi üzerine "Annemle Harf Yolculuğu Projesi" hazırladı.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan projenin ardından, Sarıbal İlkokulu Müdürü Süleyman Benzer ile okul öğretmenleri Şengül Birinci, Hakan Biçer, Ramiye Çiftçi ve Emine Bulut tarafından köyde yaşayan kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlatıldı.

Eğitim saati içerisinde çocuklara harfleri öğreten öğretmenler, okul saatinin tamamlanmasının ardından aynı harfleri mahalledeki kadınlara öğretmek için ikinci bir sınıf kuruyor.

Kimi kucağında çocuğuyla kimi de ilerleyen yaşına rağmen sınıflara gelen kadınlar, yarım kalan okuma hayallerini gerçekleştirmek için sıralara oturuyor.

- "Birçok velimiz okumaya geçti, hedeflerine ulaşmaya başladılar"

Sarıbal İlkokulu Müdürü Süleyman Benzer, Şanlıurfa Valiliği tarafından hayata geçirilen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında velileri evlerinde ziyaret ettiklerini, bazı velilerin okuma yazmayı bilmediklerini gördüklerini söyledi.

Bu durumun öğrencilerin ödevlerinin takibinde de problem oluşturduğunu dile getiren Benzer, öğretmenlerle yaptıkları görüşme sonrası okuldaki derslerin bitiminde okuma-yazmayı öğrenmek isteyen kadınlar için "Annemle Harf Yolculuğu Projesi"ni hazırladıklarını ifade etti.

Süleyman Benzer, kursun 2 aydır devam ettiğini ve 15 kadının okuma-yazma becerilerinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Okul öğretmenlerinden Şengül Birinci, projenin köylü kadınların okuma yazma öğrenmesini sağlarken, ailelerin ve çocukların mutluluğunu da artırdığını ifade etti.

Birinci, "Çok güzel dönüşler almaya başladık. Evde annelerin tıpkı çocuklar gibi okuma yazma öğrenmeleri, ödev yapmaları ve ders çalışmaları, çocukların eğitimi açısından çok önemli. Bu durum, çocukların okula karşı merak ve isteğini artırdı." dedi.

Okul öğretmenlerinden Ramiye Çiftçi ise kursa katılan kadınların çok azimli ve istekli olduklarını, bu durumun öğrenmelerini kolaylaştırdığını, kadınların okuma hayallerini birlikte gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu sürecin öğrenciler üzerinde de olumlu etkilerinin olduğunu aktaran Çiftçi, "Bizim okulda öğrettiğimizi eve gidip annelerine yardımcı olarak onlar da destek oluyorlar bu sürece. Bu projeyle aile, okul, çocuk işbirliğini gerçekleştirmiş olduk aslında. Bu durumdan çok mutluyuz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz çocuklardan, annelerden, babalardan. Birçok velimiz okumaya geçti, hedeflerine ulaşmaya başladılar. Birçok velimiz işinde, evinde, sosyal hayatında kazandığı beceriyi kullanmaya başladı." diye konuştu.

- "Kısmet bugüneymiş"

Beş çocuk annesi Fatma Dansuk, okula gidemediği için okuma ve yazmayı bilmediğini, bu nedenle de çocuklarının ödevlerinde yardımcı olamadığı için üzüldüğünü söyledi.

Okul öğretmenlerinin okuma-yazma kursu açtığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ve hemen kaydını yaptırdığını anlatan Dansuk, "Köyde yaşıyorduk, annem hastaydı ve evin büyük kızı bendim, evin işlerini yapıyordum, bütün kardeşlerim okula gitti bir tek ben gidemedim ama okumayı çok istedim kısmet olmadı, kısmet bugüneymiş." diye konuştu.

Kursa katılan 3 çocuk annesi Rüştiye Karaca ise "Okuma yazmayı öğrenmek çok güzel bir duygu, öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bize okumayı yazmayı öğrettikleri için." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber