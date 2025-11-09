Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Bakan Tunç: Yalan haber, adalete güveni zedeliyor
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık izin hesaplamasına dair tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık izninden düşülmesine itiraz eden bir kamu çalışanını haklı bulan KDK, haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın genel tatil günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiğini tavsiye etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 11:46, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 11:47
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir kamu çalışanının başvurusunda, hafta sonuna denk gelen bayram tatilinin yıllık izin hakkından düşürülmemesini istedi.

KDK'nin kararına göre, Isparta'da yaşayan bir kamu çalışanı, 6-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilini yıllık izinle birleştirerek kullandı.

Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık iznine eklendiğini fark eden çalışan, fazladan düşülen 2 günlük iznin iade edilmesini istedi.

Çalıştığı kurumdan olumsuz yanıt alan kişi, izninden düşülen kısmın iade edilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

KDK, başvuru hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığından bilgi istedi. Gelen cevapta, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 2023'teki görüş yazısında, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesinin" yer aldığı ifade edildi.

Bakanlık, bu görüş kapsamında, yıllık izin süresi içerisinde kalan Kurban Bayramı'nın cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edildiğini, mesai günlerine denk gelen kısmın ise edilmediğini bildirdi.

Uygulama birliğinin sağlanması istendi

Başvurucuyu haklı bulan KDK, "yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi" yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiyede bulundu.

KDK, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine de "genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi" tavsiyesini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce KDK'ye gönderilen cevabi yazıda, tavsiye kararının bu konuda yapılacak çalışmalarda değerlendirileceği bildirildi.

"Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması çalışanın aleyhine"

Kamu Denetçiliği Kurumunun kararında, dinlenme hakkının anayasal güvence altına alındığına işaret edildi.

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin, hafta sonu tatili ve genel tatillerin bu hakkın ayrılmaz bir parçası olduğu ve daraltıcı şekilde yorumlanmaması gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkı olarak kullandıkları bir süredir. Kurban Bayramı gibi genel tatiller ise çalışılmayan ve kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın açıkça aleyhine bir durum yaratarak, Anayasa ve 657 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınan dinlenme ve izin hakkı daraltılmış olacaktır.

Yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve cumartesi-pazar günlerine denk gelen bayram günleri 2429 sayılı Kanun'a göre genel tatil günü niteliği taşıdığından yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması için genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması kanaat ve sonucuna varılmıştır."

