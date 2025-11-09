Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde belediye, bölgesindeki zengin orman varlıklarını değerlendirerek kurduğu bungalov üretim tesisi sayesinde önemli gelir sağlıyor.

Orman varlığı ile öne çıkan 25 bin nüfuslu küçük bir ilçe olan Alaçam'da belediye, kendisine kaynak sağlamak için 5 bin metrekarelik belediye şantiyesi içine bungalov üretim tesisi kurdu.

Sipariş üzerine çalışan tesiste 10 personel görev yapıyor.

Ekolojik ömrünü tamamlayan ağaçlar izinli bir şekilde kesilerek hem orman varlığına zarar verilmiyor hem de kesilen ağaçlara katma değer kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, seçildikten sonra "üretken belediyecilik" anlayışı ile projelere başladıklarını söyledi.

Belediyeye gelir sağlamak için bungalov üretim tesisini kurduklarını anlatan Özdemir, tesiste, ilçede üretilen orman emvalini kullandıklarını belirtti.

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak açısından bungalov üretim tesisinin kendilerine çok katkı sağladığını dile getiren Özdemir, "Merkezden gelen rakamların aslında bizim projelerimizi tam olarak karşılamayacağını tespit ettik. Daha sonra gelir getirici faaliyetleri nasıl artırabiliriz sorusuna cevap olarak da ilçemizin genel durumunu kontrol ettiğimizde orman çeşitliliği bakımından çok zengin bir ilçeyiz. Bunları değerlendirecek bir proje geliştirmek istedik." dedi.

- Anahtar teslim bütün işleri personel yapıyor

Anahtar teslim çalıştıklarını dile getiren Özdemir, "İşin en başından en sonuna kadar temel açmaktan tutun da anahtar teslim olan sürece kadar her aşamasını kendi çalışanlarımızla tamamlamaktayız. Bir personelimiz gelir temelini açarak başlar, en son kontroller yapılır ve müşteriye bu bungalov evimiz teslim edilir. Bizler bu sayede yaklaşık olarak 10 çalışanımızla belediyemizin 128 çalışanının bütün maaş giderlerini karşılayabilmekteyiz. Bungalov ev siparişini nakde çevirdiğimiz zaman elde ettiğimiz gelir, belediyenin bütün personelinin maaşını rahat bir şekilde karşılamakta." diye konuştu.

Bu çalışmaların belediyeyi maddi anlamda rahatlattığına işaret eden Özdemir, "Bizim kullandığımız bütün malzemeler yine kendi imkanlarımızla ürettiğimiz malzemeler. Orman emvali zengin olan bir belediyeyiz, ham maddeyi kendimiz üretiyoruz. Yine aynı şekilde demir işçiliğini, marangoz işçiliğini kendimiz tamamlıyoruz. Ekip halinde komple bütün süreçleri tamamlayıp müşteriye sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Üretim tesisini büyütmeyi planlıyorlar

Devam eden 4 tane imalat olduğunu ve kurulumlarına geçtiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz sipariş aşamasında olan ürünlerimiz mevcut. Amacımız, üretken belediyecilik anlayışıyla ilçemize hizmet edebilmek. Kendi ekonomisini kendisi yönetebilen, kendi üretimini kendisi yapabilen üretken bir belediye olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah ileriki yıllarda tesisimizin daha da geliştirerek hem istihdam sağlaması hem bölge ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Aynı zamanda biz online satış sitelerinde Alaçam Belediyesi olarak yurt dışına pazarlamaya da çalışıyoruz. AR-GE birimimiz ürettiğimiz bu evleri demonte şeklinde yurt dışına ihraç edip orada da kurulumunu sağlamaya çalışıyor. Bu da yine projenin devamı niteliğinde, inşallah ilerleyen yıllarda bunu da başarmış olacağız."

Özdemir, Alaçam'ın yeşil ve mavinin buluştuğu çok güzel bir yer olduğunu, belediye gelirlerini artırarak ilçeye önemli turizm yatırımları yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.