'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Antalya yabancı turist sayısında yeni rekora koşuyor

Geçen yıl yabancı turist sayısında rekor kıran Antalya'da bu sene geçen yılki rakamın aşılması bekleniyor.

Haber Giriş : 09 Kasım 2025 14:25
Antalya yabancı turist sayısında yeni rekora koşuyor

Turist hareketliliğinin devam ettiği Antalya, geçen ay 2 milyon 216 bin 554 yabancı turist ile ekim ayları içinde tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Yabancı turist sayısında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik artış gerçekleşti.

Yılın 10 aylık döneminde de geçen yılın aynı dönemindeki rakamlar aşıldı. Yılın 10 ayında kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak 16 milyon 308 bin 937'ye ulaştı.

Bu dönemde Antalya, 3 milyon 889 bin 889 kişiyle en fazla Rusya'dan misafir ağırladı.

Rusya'yı ise 3 milyon 342 bin 550 turistle Almanya, 1 milyon 475 bin 24 kişiyle İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Çekya ve Litvanya yer aldı.

Geçen yılı 17 milyon 278 bin 103 yabancı turistle kapatan Antalya'da bu yıl, bu rakamın aşılarak yeni bir rekora imza atılması bekleniyor.

- "Antalya, birçok ülkenin nüfusundan fazla turist ağırlıyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Antalya'nın çoğu ülke nüfusunun 2-3 katı yabancı turist ağırladığını belirtti.

Antalya'da yabancı turist sayısında hedeflenen rakamlara ulaşıldığını dile getiren Şahin, gelir konusunda da kişi başı günlük harcamanın 70 dolarlardan 100 doların üzerine çıktığını kaydetti.

Bu rakamların da iyi olduğunu ancak daha da yukarıya çıkabileceğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Bunun için gerekli potansiyelimiz var. Neler yapabiliriz? Birincisi mutlu edeceksiniz ki seneye yine gelecek. İki, etkinlikler, atraksiyonlar o kadar çok olacak ki '7 gün yetmiyor, bir iki gün daha kalayım' diyecek. Yani kalış süresini artıracaksınız. Bunlar için ciddi gastronomimizin olması lazım, ciddi aktivitelerimizin olması lazım. 'Kasımda sezon bitti' diyoruz. Halbuki bizim kasımımız da çok güzel, aralık ayımız da çok güzel. Mart ve nisan ayları da harika. Bu ayları da turizmin içerisine katarsak özellikle de kültür turizmi, bu dönemde ideal bir mevsim pozisyonu oluşuyor, her yeri gezebileceğiniz iklim var. Bunların üzerine çalışmamız lazım."

Şahin, kış turizmi için de özellikle spor organizasyonlarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Belek Turizm Merkezi'nin özellikle kamp ve golf alanlarında iyi konumda olduğunu vurgulayan Şahin, Kemer ilçesinde de doğa turizmine yönelik yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Antalya'da her kesimin turizmi sahiplendiğinin altını çizen Şahin, bunun da başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

Turizm rakamlarının da bunu gösterdiğine işaret eden Şahin, "Geçen senenin rakamlarına ulaştık hatta bir tık üstüne çıktık. Yılbaşı itibarıyla yılı geçen yılın üzerinde tamamlayacağız." dedi.

