Türkiye'de ilk: Lise öğrencileri tercihten önce üniversiteli oluyor

BTÜ tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa" projesi, ilk öğrencilerini ağırlamaya başladı. Lise öğrencilerini bir ay boyunca üniversite atmosferiyle buluşturan projenin oryantasyon programına katılan gençler ve veliler, geleceklerini şekillendirmelerine imkanı tanıyan proje için üniversite yönetimine teşekkür etti.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa" projesi 12'nci sınıf öğrencilerini kabul etti. 1 ay boyunca BTÜ sıralarında, yerleştikleri bölümlerde üniversite deneyimi yaşayacak olan öğrenciler, derslerinin ilk gününde oryantasyon programına katıldı. Öğrencilere, üniversite ve imkanlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. İlk günlerinde öğrencileri BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da yalnız bırakmadı.

"BTÜ, hayallerin büyüdüğü bir yaşam alanıdır"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilere üniversitenin yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda üretim, yenilik ve hayal gücüyle şekillenen bir yaşam alanı olduğunu söyledi. Rektör Çağlar, "BTÜ, bilimin, merakın ve yeniliğin yüreğinde yer alan bir kampüstür. Bugün burada yalnızca bir projeyi başlatmıyoruz; sizlerin geleceğe uzanan yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Belki bugün attığınız küçük bir adım, yarın hayatınızın en büyük kararını şekillendirecek. Çünkü BTÜ, hayallerin büyüdüğü, soruların çoğaldığı, yeniliğin teşvik edildiği bir yaşam alanıdır. Unutmayın, gelecek onu hayal edenlerin değil, keşfetmeye cesaret edenlerin olacaktır" dedi.

"Proje, gençlerimizin motivasyonunu artıracak"

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, da şunları söyledi: "Bu proje, kurumlar arası iş birliğiyle hayata geçirilen örnek bir organizasyondur. Gençlerimize ilham ve motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ders dışı gelişim imkanları sunması açısından da çok değerli. Akademi ve sahayı buluşturduğumuz bu sistemde, sorgulayan ve merak eden bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz." BTÜ Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zahid Ecevit, projeye emek veren tüm akademisyenlere, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve öğrencilere teşekkür etti. Oryantasyon programı sonrasında öğrencilere kişisel "Misafir Kartları" teslim edildi.

Öğrenciler ve veliler projeden çok memnun

Kasım ayı boyunca her çarşamba günü BTÜ'de derslere konuk olacak öğrenciler, kampüs yaşamını, laboratuvarları ve akademik ortamı yakından deneyimleme fırsatı bulacakları için çok mutlu olduğunu söyledi. Öğrenciler, "Bu proje, geleceğimize doğru bir şekilde yön verebilmek adına çok etkili olacak. Seçtiğimiz bölümleri yakından tanıyabileceğiz. Projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederiz" dedi. Öğrencileri oryantasyon programında yalnız bırakmayan veliler, "Çocuklarımızın bölümleri tanıyabileceği şekilde derslere dahil olmaları çok kıymetli. Bu çalışma çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak. Bursa'da bu vizyonla hareket eden bir üniversite olduğu için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

