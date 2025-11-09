Siber suçlarla mücadele kapsamında 53 tutuklama

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 10 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini anımsattı.

Operasyonlarda 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 zanlının yakalandığını, bunlardan 53'ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü belirten Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurguladı.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden 'borsa yatırım danışmanlığı' adı altında haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."