'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Düğün için gün sayıyordu! Uyardığı için bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da görev yaptığı otelin önünde alkol alıp gürültü yaptığı gerekçesiyle 2 şahsı uyaran güvenlik görevlisi, düğününe sayılı günler kala çıkan tartışmada kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 09 Kasım 2025 14:50
Düğün için gün sayıyordu! Uyardığı için bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir otelde güvenlik görevlisi olan Tahsin Göker (26) ve Talat K.B. gürültü yaparak otel önünde alkol aldıkları gerekçesiyle Eyüp T. (20) ve Halil S. (18) isimli 2 şahsı uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen ve otel önünde alkol almayı sürdüren Eyüp T. ve Halil S. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken, kavga sırasında Eyüp T. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Tahsin Göker ve Talat K.B.'ye saldırdı.

Kalp masajıyla hayatta tutmaya çalıştılar

Şahsın bıçağını gören güvenlik görevlisi Talat K.B.'nin Tahsin Göker'i uzaklaştırmak isterken Göker, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı. Şüpheliler Eyüp T. ve Halil S. olay yerinden kaçarken olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık ekipleri kalbinden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Tahsin Göker'i kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak ambulansla taşıdığı Göker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğün için gün sayıyordu

22 Kasım'da nikah tarihi alındığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen 26 yaşındaki güvenlik görevlisi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler yaklaşık 1 saat sonra cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, Tahsin Göker'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyete götürülen olayıp şüphelileri Eyüp T. ve Halil S.'nin ifade işlemleri devam ediyor.

