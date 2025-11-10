İşte Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı

"Bu kapsamda eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, ÖBA platformu üzerinden 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 08.00 ile 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 23.59 saatleri arasında yayımda olacak "Kasım 2025 Mesleki Çalışmalar Semineri"ni tamamlamaları durumunda Kasım 2025 dönemi mesleki çalışmalarını yapmış sayılacaklardır."

