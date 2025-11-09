'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
Futbolda milli mesai yarın başlayacak

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında çıkacak A Milli Futbol Takımı'nda mesai yarın başlayacak.

Futbolda milli mesai yarın başlayacak

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, E Grubu'nda 4'te 4 yapan İspanya'nın ardından 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. A Milli Takım, gruptaki son maçlarında 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım Çarşamba günü ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından aday kadroya çağrılan futbolcular, yarın Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milliler, ilk çalışmasını saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Aday kadro

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

