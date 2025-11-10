TTKB'nın internet sitesinden Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ulaşılamıyor

Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
'Bahis' soruşturmasında 17'si hakem 19 kişi adliyeye sevk edildi
'Bahis' soruşturmasında 17'si hakem 19 kişi adliyeye sevk edildi
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Sındırgı'da peş peşe depremler
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

TTKB'nın internet sitesinden Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ulaşılamıyor

Öğretmenlerimizin alanındaki (branşındaki) aylık ve ek ders karşılığı girebileceği dersleri görmesi ve alanında ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi için önemli bir mevzuat olan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına TTKB'nın internet sitesinden ulaşılamıyor

Haber Giriş : 10 Kasım 2025 10:00, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 12:22
Yazdır
TTKB'nın internet sitesinden Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ulaşılamıyor

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 9 Sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayında bulunmaktadır.

Öğretmenlerimizin alanındaki (branşındaki) aylık ve ek ders karşılığı girebileceği dersleri görmesi ve alanında ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi için Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları önemli bir mevzuattır.

Bu esaslar ve eki incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli eksiklik varsa şerh düşülerek itiraz edilmektedir.

Önceden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesine girdiğimizde;

Ana menüde yer alan "Eğitim - Öğretim" sekmesinin alt sekmesinde yer alan "Öğretmenlik Alanları" sekmesi tıklandığında ise "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" sayfasına ulaşarak;

"1-Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları

2-20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı

3-Özel Öğretim Kurumlarında Uygulanan Destek Eğitim Programları ve Modüllerine Yönelik Destek Eğitimi Verecek Personele İlişkin Çizelge ve Kurul Kararı"dokümanlarına ulaşabiliyorduk...

Fakat bugün itibariyle;

"404 - Sayfa Bulunamadı Üzgünüz, aradığınız içerik mevcut değil." uyarısıyla karşılaşıyoruz.

Yaptığımız Google taramasında "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" sayfasının "Denklik-Öğretmelik Alanları" adlı bir sayfaya taşındığını bulduk...

Google taramasında bulduğumuz ilgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.

Fakat bu sayfa ana menüde yer verilmiş bir sayfa değil "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları'nın ise "Denklik" ile bir ilgisi yok...

" Denklik-Öğretmelik Alanları" başlığı bile yanlış yazılmış...

Düzeltilmesi umuduyla...

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber