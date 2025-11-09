'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
Haberler

'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş: - "Bahsi geçen kişi Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 16:48, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 17:04
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Aydın'da kendini polis ekiplerine AK Parti Aydın Efeler teşkilat başkanı olarak tanıtan kadının parti üyesi olmadığını bildirdi.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kullanıcının Aydın'da alkollü halde polise yakalanan bir kadının kendini AK Parti Aydın Efeler teşkilat başkanı olarak tanıttığı paylaşımını alıntılayarak, "Paylaşımınızı biz de üzülerek izledik. Burada bahsi geçen kişi, Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan alkollü sürücü görüntülerine valilikten açıklama

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 03.30 sıralarında trafik ekiplerinin denetimi sırasında yaşanan olaya ait görüntülerin çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Yapılan incelemede, sürücü H.Ü.'nün 2,09 promil alkollü olduğu, kendisine 9 bin 268 TL idari para cezası uygulandığı, ehliyetinin 6 ay süreyle geri alındığı ve Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildiği bildirildi.

Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucunda şahsın, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla H.Ü. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı, şahsın gözaltına alındığı ve mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği açıklandı.

