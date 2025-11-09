'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Aydın'da kendini polis ekiplerine AK Parti Aydın Efeler teşkilat başkanı olarak tanıtan kadının parti üyesi olmadığını bildirdi.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kullanıcının Aydın'da alkollü halde polise yakalanan bir kadının kendini AK Parti Aydın Efeler teşkilat başkanı olarak tanıttığı paylaşımını alıntılayarak, "Paylaşımınızı biz de üzülerek izledik. Burada bahsi geçen kişi, Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan alkollü sürücü görüntülerine valilikten açıklama

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 03.30 sıralarında trafik ekiplerinin denetimi sırasında yaşanan olaya ait görüntülerin çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Yapılan incelemede, sürücü H.Ü.'nün 2,09 promil alkollü olduğu, kendisine 9 bin 268 TL idari para cezası uygulandığı, ehliyetinin 6 ay süreyle geri alındığı ve Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildiği bildirildi.

Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucunda şahsın, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla H.Ü. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı, şahsın gözaltına alındığı ve mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği açıklandı.