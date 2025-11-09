Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı
Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 16:59, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 17:08
Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş yönüne seyir halinde olan 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Mehmet Ç. direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki beton refüjü aşarak bir ağaca çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden söküldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçiren şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otobüsteki yolcular tahliye edildi.
Bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, otobüsü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İETT şoförü Mehmet Cılasın'ın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.