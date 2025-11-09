Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında!
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 17:25, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 17:28
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 17.00'de başladı.
Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girmişti.