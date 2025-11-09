Mısırlı düşünür Prof. Dr. Zağlul en-Neccar vefat etti

Bilimsel Kur'an tefsiri üzerine önemli bilimsel araştırmalar gerçekleştiren Neccar, birçok ülkede üniversitelerde eğitim verdi ve sempozyumlara katıldı. Neccar, Dünya Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Bilimsel Mucizeleri Komisyonu'nun kurucuları arasındaydı.

Neccar'ın ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından yapılan paylaşımla vefat ettiği duyuruldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net