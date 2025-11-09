İsrail, Ekim'de 33'ü çocuk 442 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütü?ne bağlı Filistinli Esirler Heyeti, Filistinli Esirler Cemiyeti ve ed-Damir Esir Destek ve İnsan Hakları Derneği tarafından yayımlanan ortak raporda, gözaltıların özellikle Beytüllahim kentinde yoğunlaştığı, Batı Şeria genelinde de geniş çaplı saha operasyonlarının yürütüldüğü belirtildi.

Raporda, 8 Ekim 2023?ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 20 bin 500?e ulaştığı, bunlar arasında 595?ten fazla kadın ve bin 630?dan fazla çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Aynı rapora göre, Gazze?deki savaşın başlamasından bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli esirlerin sayısı, geçen ay yaşamını yitiren üç kişiyle birlikte 81?e yükseldi.

- İşkence, açlık ve idari tutuklamalar

Ekim ayında esirlere yapılan saha ziyaretlerinde, tutuklulara yönelik ihlallerin savaşın başlangıcından bu yana sürdüğü ve 10 Ekim?de ateşkes ile esir değişimi anlaşmasının ilanından sonra yeniden arttığı aktarıldı.

Raporda, İsrail hapishanelerindeki esir sayısının 9 bin 250?yi aştığı, bunların büyük kısmının herhangi bir suçlama yöneltilmeden idari tutukluluk altında bulunduğu belirtildi.

Bu rakama, İsrail ordusuna ait askeri kamplarda tutulan Filistinliler dahil edilmedi.

Filistinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik açlık, işkence, tıbbi ihmal, cinsel saldırı ve aile ziyaretlerinin engellenmesi gibi ağır ihlalleri defalarca belgeledi.

İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinliler de, sistematik işkenceye maruz kaldıklarını, vücutlarında şiddet izleri bulunduğunu ve uzun süreli açlık nedeniyle ciddi kilo kaybı yaşadıklarını ifade etti.

- Batı Şeria ve Gazze?de süregelen saldırılar

Batı Şeria?daki Filistinliler, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor.

Bu saldırılar, İsrail?in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023?te Gazze?ye başlattığı savaşın ardından bölgede tırmanan gerginliğin bir parçası olarak görülüyor.

Bu süreçte Batı Şeria?da en az bin 69 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı.

İsrail?in iki yıldır Gazze?ye sürdürdüğü saldırılar ise, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 170 binden fazlasının yaralanmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler?e göre, Gazze?deki sivil altyapının yüzde 90?ı yok oldu ve yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim?de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail?in anlaşmayı sık sık ihlal ettiği, bu ihlallerin yeni can kayıplarına, ayrıca gıda ve tıbbi yardım girişlerine getirilen kısıtlamalara yol açtığı ifade ediliyor.



