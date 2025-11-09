Ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsüne 48 bin lira ceza

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Sokak üzerinde N.K. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan motosikletli kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü, polisin takibi sonucu Atış Poligonu Yolu üzerinde yakalandı. Polisin yaptığı inceleme sonucu ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü N.K.'ye, 'ehliyetsizlik araç kullanmak', 'plaka bulundurmamak', 'dur ikazına uymamak', 'kask takmamak' ve 'tehlikeli şerit değiştirmek'ten toplam 48 bin 802 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.